 Régimen prefirió comprar autos de lujo antes que invertir en mascarillas N95

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) recordó que el promedio salarial venezolano está por debajo de la línea de pobreza extrema.

"79.3% del país no puede cubrir la canasta básica, faltan insumos en los hospitales, las unidades de transporte público están inoperativas, las ambulancias hoy están haciendo cola para echar gasolina”, explicó este jueves.

Paparoni reveló que con los 3.2 millones de dólares que se robó la dictadura de Maduro para comprar los autos en Estados Unidos, pudieron comprar: 1.403.508 mascarillas N95 para los trabajadores de la salud, 26 millones de pares de guantes para los hospitales a nivel nacional, 1.882 respiradores artificiales para salvar la vida de los venezolanos en riesgo.

Asimismo, recordó que el régimen se ha excusado con las sanciones del gobierno estadounidense para no comprar insumos médicos, sin embargo, sí pudo comprar automóviles de lujo en EE.UU.

“No compran equipos médicos con la excusa de tener el dinero bloqueado. No compran lo que necesita el país, simplemente porque no les importa, no les duele el sufrimiento de los venezolanos”, aseveró.

Paparoni reiteró que desde el Gobierno Legítimo del Presidente (E) Juan Guaidó, seguirán trabajando para incautar más propiedades y riquezas robadas por la narcodictadura de Maduro.

“¡Esta vez, tendrán que conformarse con sus camionetas viejas porque las del 2021 no les van a llegar!”, concluyó.

VIDEO | @CarlosPaparoni : Mientras Venezuela atraviesa la pandemia en la mayor crisis económica y social de su historia, el régimen usurpador decidió comprar autos de lujo valorados en 3.2 millones de dólares. #RégimenDeLadrones pic.twitter.com/mkClxNat6v — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) July 9, 2020

