 Reacciones sobre el préstamo que el régimen de Maduro solicitó al FMI

Inmediatamente las redes sociales fueron espacio para las reacciones sobre esta petición que algunos tildan de "imposible" debido a las sanciones del Departamento del Tesoro sobre el régimen de Maduro.

El economista José Guerra opina que esta petición debe pasar obligatoriamente por la legítima Asamblea Nacional, ente que reconoce el FMI.

Sobre el préstamo por $ 5.000 millones que el régimen le pide al FMI. 1. No lo veo posible porque el FMI no reconoce ni a Maduro ni a Guaidó. 2. Para cualquier endeudamiento el FMI va a requerir la aprobación de la AN legítima y a esa si la reconoce el FMI. Lo demás es cuento

