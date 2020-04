 “Rata contagiosa”, el vergonzoso grafiti que pintaron a una doctora en su auto

Silvana Bonino, una ginecóloga de Barcelona, se disponía a salir a su trabajo cuando se topó con la terrible sorpresa. “Al principio, no me lo podía creer, no entendía nada. Sentí sorpresa y tristeza por recibir este ataque”, contó la sanitaria según reseña El País.

También denunció que le pincharon dos ruedas del vehículo. “Me parece miserable y me da pena la gente así”, dijo Bonino.

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, personal de salud y empleados de establecimientos que trabajan con clientes han sido objeto de este tipo de ataques por el temor de los vecinos a "contagiar" a la comunidad donde habitan. Esto no ha ocurrido solamente en España.

Silvana Bonino denunció el hecho ante los Mossos d’Esquadra.

Una ginecóloga de Barcelona se ha encontrado este mensaje pintado en su coche cuando ha bajado al garaje comunitario para ir a trabajar al hospital.

Una ginecóloga de Barcelona se ha encontrado este mensaje pintado en su coche cuando ha bajado al garaje comunitario para ir a trabajar al hospital.

