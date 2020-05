 Que la distancia no te impida celebrar el Día de la Madre

Todavía estás a tiempo de organizar una sorpresa fabulosa para el Día de la Madre. Y puede que la tengas lejos, o que no esté tan lejos pero no puedes ir a verla ese día por la cuarentena, pero eso no es impedimento para celebrar un día tan especial al ser que nos dio la vida. ¿A qué sí? No hay distancia para celebrar el amor en una familia si cuentas con algunas ideas.