 Policía clausura un bar clandestino ubicado dentro de una tienda de mascotas

Según el diario The Sun, el bar clandestino estaba ubicado en Petrópolis en el estado de Río de Janeiro y era muy concurrido. Debido a la pandemia de COVID-19 a los bares no está permitido abrir sus puertas, pero las tiendas de mascotas sí figuran entre las excepciones.

Brasil es actualmente el segundo país con más casos a nivel mundial de COVID-19 por detrás de EEUU y tanto Río de Janeiro como Sao Paulo son dos grandes focos de la enfermedad que ya ha dejado miles de muertos.

Police closes down crowded bar disguised as a pet shop - with no pets pic.twitter.com/d6PHmEKJyN

