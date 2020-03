 Piloto sorprende escribiendo en el cielo "quédate en casa" (Video)

A bordo de una aeronave modelo DA40 Diamond, el desconocido "dibujó" en cielo la frase en inglés "Stay home" ('Quédate en casa'), visible para los sistemas de radar que seguían su ruta aérea.

RT explica que el portal Flightradar24, un rastreador de vuelos que da información en tiempo real sobre el tráfico aéreo de todo el mundo, registró el vuelo la semana pasada en Austria y situó el despegue en la ciudad de Wiener Neustadt, en el noroeste del país. Fue un recorrido de unos 113 kilómetros que se prolongó 24 minutos.

A pilot just left this message to the world#StayHome https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/EVb8bXwpJZ

— Flightradar24 (@flightradar24) March 16, 2020