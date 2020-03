 Piloto le recuerda al mundo que "debemos lavarnos las manos"

El portal Actualidadrt reseña la acción de un piloto en el aire

Su consejo coincide con la reciente petición de las autoridades sanitarias australianas anunciada recientemente entre las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus, declarado como pandemia este 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud.

Informe21/LJ

Timelapse video: A skywriting in Sydney, Australia reminds the public to “wash hands.” @ABSCBNNews @DZMMTeleRadyo @ANCALERTS @TFCOnlineOfcl pic.twitter.com/wzo2t6HgyT

— Rhea Bragas (@rheabragas) March 12, 2020