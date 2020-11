 Perú reporta 941 casos y 39 fallecidos por la covid-19 en últimas 24 horas

Tras reportar estas cifras, el Ministerio de Salud (Minsa) indicó que el total de casos ascendió a 932.650 desde que la enfermedad arribó al país, a inicios de marzo pasado, mientras que los fallecidos llegaron a 35.106.

De esa manera, Perú se mantiene como el país con la tasa de mortalidad más alta en el mundo y el duodécimo con la mayor cantidad de casos.

Gran cantidad de recuperados

A pesar de la alta cifra de contagios, Perú también llegó a 858.388 recuperados, al informarse que otras 2.365 personas fueron dadas de alta en los centros médicos o cumplieron con su cuarentena domiciliaria.

De esa manera, se confirmó la tendencia decreciente de casos activos de la enfermedad, que actualmente llegan a 39.156.

El Minsa también indicó que en Perú hay 4.929 personas hospitalizadas con la enfermedad, de las cuales 987 permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Segunda ola

A pesar del gran descenso de casos, el nuevo ministro de Salud, Abel Salinas, advirtió este viernes que su país está ante una inminente segunda ola de la epidemia, tal como ya ha sucedido en varios países europeos.

"No ha terminado la lucha, estamos frente a una inminente segunda ola y hay que estar preparados para que no se repita lo de los primeros meses", declaró en el Canal N de televisión.

Salinas dijo que la enfermedad podría seguir circulando en su país durante unos tres años y que, por ese motivo, los ciudadanos deben "aprender a convivir con el virus" protegiéndose.

La vacuna demorará

"La vacuna puede demorar y no va a ser de fácil aplicación ni tampoco masiva. Tenemos que aprender a cuidarnos y para eso hay que tener algunos mensajes mucho más claros, mucho más precisos, menos de persecución, no sancionatorios, no de complicidad, sino de protección y cuidado", sostuvo el ministro.

Salinas, quien este jueves reemplazó en el cargo a Pilar Mazzetti, anunció que durante su gestión dará prioridad al uso de pruebas moleculares en las campañas para detectar el virus, ya que las pruebas rápidas no son tan efectivas.

El ministro informó, además, que Mazzetti seguirá apoyando en las acciones contra la pandemia, junto con el equipo de expertos conformado para establecer la política sanitaria para enfrentar la enfermedad.EFE

