 Pastor Giménez ofrece alcohol en gel a sus fieles a cambio de mil pesos

El periodista Daniel Ambrosino mostró un video en el que aparece el Pastor Giménez en uno de sus sermones ofreciéndoles a sus fieles una dosis de alcohol en gel en sus manos "para vencer a la crisis del coronavirus y a la misma muerte". Eso sí, a cambio hay que pagar mil pesos.

"Me gustaría poder conseguir alcohol en gel para todos ustedes pero tengo solo doce de estos, quiero que esos doce representen a tu familia" , avisá Giménez, cuyo verdadero nombre es Héctor Aníbal Giménez, considerado el primer "telepredicador" de la Argentina y un referente de la iglesia evangelista del país.

Sobre el escenario, Giménez habla de "un pacto" y les dice a sus fieles "si vienen acá, van a tener que dar mil pesos". La insólita maniobra quedó expuesta en el programa de Jorge Rial, quien reaccionó con indignación al ver las imágenes. Informó Clarín

"No puedo creer que alguien haga eso... Bah, sí, lo puedo creer porque venden de todo. ¿Qué te sana? ¡El alcohol en gel no te sana!", comenzó diciendo el conductor, con lógica.

"¡Es un pedazo de turro!", explotó Rial. Y siguió: "Pastor, ¿de verdad? Además, promete terminar con el coronavirus, y el alcohol en gel no es nada más que una limpieza, no hay cura contra el coronavirus. Y si no tenés alcohol en gel para limpiarte, lo podés hacer con agua y jabón", explicó.

Luego, todavía incrédulo, siguió diciendo: "Este señor está pidiendo mil pesos, yo no lo puedo creer. ¡Es una estafa esto! La secretaría de culto ya debería intervenir, se está aprovechando de este momento espantoso que estamos viviendo todos".

Un rato más tarde, quien salió al aire en Intrusos y manifestó su rechazo a la acción de Giménez fue nada menos que la Pastora Irma, su exesposa y exsocia, la madre de sus hijos, con quien protagonizó un escandaloso divorcio mediático a mediados de los años noventa.

"Es tétrico y morboso esto, no lo puedo compartir... Este virus (el coronavirus) está atacando a miles en el mundo. Lo miro y no lo puedo creer, es tétrico", señaló Irma.

