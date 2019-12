 ¿Ovomaltina a Nutella? Un tema que causa revuelo

Usuarios venezolanos en Twitter reaccionaron a esto con sus decisiones.

Algunos, catalogaron la Nutella como 'famosa sin necesidad' y otros metieron en las discusiones a la Nucita, nombrándola la mejor de todas.

Los que dicen que no tienen problemas de autoestima, necesitan legitimarse diciendo que la nutella es rica para ser parte de lo socialmente aceptado, punto.

Otros, simplemente prefirieron hacer memes sobre el tema.

No puedo creer que exista otra persona que piense lo mismo que yo



No more lonely life pic.twitter.com/l6E68FtNDI

— (@RubenStrauss) December 15, 2019