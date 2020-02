 "Orgía de serpientes" en lago de Florida se convierte en atracción local

El hecho ocurre en Lakeland, una ciudad del condado de Polk, a unos 380 kilómetros al noroeste de Miami.

La División de Parques local advirtió a los curiosos que se trata de un fenómeno natural de apareamiento de serpientes no venenosas que sucede en el mes de febrero.

La zona se encuentra acordonada con cinta amarilla para evitar que los caminantes hagan daño a estos “inofensivos” reptiles.

Las autoridades informaron a través de redes sociales que se trata de “una reunión anual de apareamiento” de serpientes de agua marrón.

Officials in Lakeland, Florida, had to close part of a public park due to a massive amount of snakes mating in the area. https://t.co/G44qi67vsh pic.twitter.com/r9yOQH9p3R

— CNN International (@cnni) 18 de febrero de 2020