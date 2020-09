 Olivares: “Maduro miente sobre disminución de la curva de COVID-19”

El representante de la Asamblea Nacional afirmó que el plan que subyace a todo esto es llevar al país a una farsa electoral. “La verdad está en nuestros hospitales, en las terapias intensivas colapsadas, en los médicos y enfermeras que siguen muriendo. La verdad está en el sufrimiento de quienes hoy con desesperación pierden a sus familiares por covid-19. No se ha controlado la pandemia en Venezuela. El único fin del régimen es realizar unas elecciones sobre el cadáver de médicos, enfermeras y de miles de venezolanos”.

El Comisionado refirió los casos de Francia y Polonia, países donde luego de procesos electores se duplicaron y triplicaron el número de contagiados de coronavirus. “Nuestro país y nuestros hospitales no están preparados para esto”. Desde hace semanas, Olivares ha señalado que en Venezuela el virus avanza más rápido que la capacidad del régimen para hacer pruebas. Esto se debe al empeño de la administración madurista de mentir y controlar centralizando las pruebas de PCR en dos laboratorios, cuando podrían habilitarse al menos 16 para de esta forma tener un monitoreo más efectivo y una mejor respuesta.

A juicio del parlamentario, las mentiras e improvisaciones de Maduro sobre el estatus de la pandemia comprometen vidas por un afán electoral. “Hacemos un llamado a todos los padres a unirse para no exponer a sus hijos al regreso a clases, a todos los partidos políticos y organizaciones sociales a no permitir una farsa electoral que nos arrebate más vidas. A todos los venezolanos, a que se diga la verdad y no se imponga al país una falsa normalidad que cobrará más vidas, más dolor y más sufrimiento a todos”.

En Venezuela no han disminuido los contagios.



