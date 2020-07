 Ola histórica de basura plástica mata a 20 tortugas en Bangladesh

Según los habitantes, varias olas de residuos plásticos, formadas por botellas, redes de pesca y boyas, llegaron a la playa el sábado y dejaron atrapados a los animales, muchos de los cuales pudieron ser rescatados.

Según el departamento forestal de Bangladesh se trata de la primera vez que tal volumen de plástico llega a esta playa de 120 kilómetros, situada en el Golfo de Bengala.

“Centenares de habitantes acudieron a la playa desde la mañana para rescatar a las tortugas heridas”, dijo a la AFP un portavoz del departamento.

