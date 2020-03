 Nueva York supera los 30.000 casos de COVID-19 y alerta del agujero económico

En su actualización diaria retransmitida por internet, Cuomo informó que hay 30.811 positivos de COVID-19 en el estado, de los cuales 3.805 (el 12 %) están hospitalizados y de ellos 888 (un 3 %) en cuidados intensivos (UCI), "predominantemente personas mayores, con problemas de salud previos o inmunodeprimidas". Han fallecido hasta el momento 285 personas.

El gobernador destacó que el estado está "cazando positivos" para reducir la propagación del patógeno y que el control de la densidad de población, a través de medidas como el distanciamiento social y el cierre de los negocios, está contribuyendo a ralentizar el ritmo de las hospitalizaciones, cuyo número ha pasado de duplicarse cada dos días a casi cinco.

Cuomo aseguró que Nueva York "devolverá el favor" y "pagará con dividendos" los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a la pandemia, pero criticó como insuficiente el paquete de estímulos fiscales que se dirige al Congreso tras ser aprobado anoche por el Senado, y que prevé efectuar pagos directos y beneficios por desempleo a los ciudadanos, así como a los estados y a las empresas afectadas por la crisis de salud pública desatada por el COVID-19.

Al estado de Nueva York le corresponden 3.800 millones de dólares y a la ciudad de Nueva York 1.300 millones de los 2 billones estimados del plan, según indicó, lo que a su juicio es "terrible".

"Es una gota en un cubo", afirmó Cuomo, que advirtió que el estado tendrá un "agujero tan grande como 15.000 millones" en costes y sostuvo que la asignación se queda corta para "taparlo".

Declaró que no es "sostenible mantener la economía cerrada" pero advirtió que "no se van a hacer cribas" entre la población, por lo que apostó por una estrategia "no binaria" de vuelta a la normalidad en la que "empiecen a mover la máquina" los segmentos con menos riesgo, como los jóvenes y la gente recuperada. "No hay que cerrar toda la economía y luego abrirla entera", opinó.

Asimismo, respecto a la recomendación de la Casa Blanca de que las personas que hayan estado en la ciudad de Nueva York se aislen en cuarentena, Cuomo cedió la palabra a las autoridades sanitarias y apostó por seguir las órdenes de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades.

