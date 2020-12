 Nochebuena con limitaciones, entre la esperanza y el miedo

Limitaciones en la asistencia a las cenas, toques de queda, movilidad restringida... son la tónica habitual en estos días, que llegan incluso a que en Grecia se vivan las primeras navidades en las que los niños no podrán entonar puerta a puerta los tradicionales villancicos (Kalanda).

Uno de los focos de interés está en el puerto de Dover, en el Reino Unido. Allí miles de camioneros permanecen retenidos a la espera de pasar a Francia. El Gobierno británico prometió que los transbordadores que cruzan el canal de la Mancha seguirán operando mañana, día de Navidad, y el sábado, para aliviar el caos en el puerto.

Los camioneros, de diferentes nacionalidades, esperan en la autopista y en una pista aérea cerca de Dover pendientes de poder pasar al continente, después de que Francia abriese el miércoles la frontera con el Reino Unido, cerrada el domingo por los temores sobre el hallazgo de una nueva cepa del coronavirus en Inglaterra.

Además, un equipo formado por 26 bomberos franceses ha llegado a Dover con 10.000 pruebas de coronavirus para los transportistas que esperan cruzar el canal de la Mancha en las próximas horas, anunció la embajadora francesa en el Reino Unido, Catherine Colonna.

Alemania

Alemania registró 32.195 nuevos contagios con covid-19 en las últimas 24 horas, casi 1.800 más que hace una semana, mientras que la cifra de víctimas mortales alcanzó los 802, lo que supone 104 más que el pasado jueves. Según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología, actualizados la pasada medianoche, el número de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero asciende a 1.587.115, con 28.770 muertos.

El miércoles de la semana pasada entraron en vigor nuevas medidas más restrictivas, que se prolongarán de momento hasta el 10 de enero. Incluyen el cierre de comercios no esenciales y de escuelas y se suman al cese de actividad en vigor desde principios de noviembre en los sectores del ocio, el deporte, la cultura y la gastronomía. Se mantiene el límite de cinco personas de dos domicilios en las reuniones privadas -que no incluye en el cálculo a los menores de 14 años

A partir de hoy y hasta el sábado, con motivo de las festividades navideñas, los encuentros podrán ampliarse a cuatro personas más, también de otros hogares, aunque no en todos los estados federados.

Italia

Italia comienza desde hoy sus días de confinamiento para evitar aglomeraciones de personas durante la Navidad ante una curva de contagios que no desciende lo que se esperaba y con cerca de 15.000 casos diarios. El Gobierno decretó que desde hoy y hasta el 27 de diciembre, y posteriormente desde el 31 al 6 de enero, toda Italia, y no sólo algunas regiones, estarán en zona roja y no se podrá salir de casa sin un motivo justificado de trabajo, para comprar o por una emergencia y se han cerrado todas las tiendas, excepto las farmacias y los supermercados.

Tampoco se permite la movilidad entre municipios y las reuniones familiares multitudinarias, pero en estas fechas se ha introducido una excepción para facilitar las visitas a parientes, sólo dos personas más del núcleo familiar (sin contar los niños menores de 14 años). Por ello se han intensificado los puestos de control tanto en el centro de las ciudades como en las carreteras de salidas. Quienes viajen tendrán que llevar una declaración que pruebe los motivos de su movilidad.

Italia alcanzó este miércoles los 70.000 muertos por coronavirus tras sumar otros 553 muertos. Estas cifras le convierten en el quinto país con más decesos por el virus del mundo, después de Estados Unidos, Brasil, India y México, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Francia

En Francia el presidente Emmanuel Macron pone fin este jueves a la cuarentena de una semana impuesta tras haber dado positivo por covid-19 y después de que desaparecieran todos los síntomas de la enfermedad, indicó el Elíseo.

El país, que roza los 62.000 muertos y los 2,5 millones de contagios, está bajo un estricto toque de queda desde las 20.00 a las 6.00 que, sin embargo, no se aplicará en Nochebuena, aunque sí en Nochevieja. Aún así, el Gobierno insiste en que las reuniones familiares agrupen a un máximo de seis adultos, sin contar a los menores.

Portugal

Portugal comienza hoy un nuevo estado de emergencia de 15 días, hasta el 7 de enero, aunque hasta el sábado habrá una rebaja de las restricciones para que los familiares puedan verse los días de Nochebuena y Navidad. De esta manera, el toque de queda sólo se aplicará entre el 24 y el 26 de diciembre de 2 a 5 de la madrugada y se podrá circular entre comarcas para visitar a los familiares. Además, las noches del 24 y del 25 de diciembre los restaurantes podrán abrir hasta la una de la madrugada. Las medidas restrictivas volverán a implantarse a partir del domingo

Tras varios días de receso, en el día de ayer, el número de contagios y de fallecidos volvió a elevarse, con 4.602 infecciones y 89 muertos. Portugal acumula desde marzo 383.258 positivos.

Rusia

Rusia sumó este jueves 29.935 contagios de covid-19, nuevo máximo diario desde el estallido de la pandemia, y 635 muertes, informaron las autoridades sanitarias del país. Desde el inicio de la emergencia sanitaria se han registrado 2.963.688 casos de coronavirus. Con los decesos ocurridos en las últimas 24 horas, el total de muertes por covid-19 en Rusia asciende a 53.096, según las estadísticas oficiales.

Rusia de momento no ha endurecido las restricciones sanitarias y apuesta por la campaña de vacunación que ha empezado en el país este mes. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha advertido de que la ciudad podrá volver a una vida sin restricciones -teletrabajo, confinamiento de los mayores, horarios limitadas para restaurantes, cafeterías y bares, y menores aforos en cines, teatros y salas de concierto- solo después de la vacunación masiva de la población.

Bélgica

En Bélgica, ante el riesgo, sigue vigente el toque de queda y los bares y restaurantes están cerrados. La normativa impone que únicamente se puede invitar a cenar a una persona de fuera del hogar, o dos para quienes vivan solos. Existe la posibilidad de recibir hasta cuatro invitados para cenar en el jardín, siempre que este tenga acceso autónomo a la calle. Y sólo uno de los extraños podrá utilizar el cuarto de baño.

Las ventas de braseros y estufas se han disparado en las fechas de adviento y los bomberos han pedido a quienes vayan a celebrar la Nochebuena con fuego en el jardín que extremen las precauciones.EFE

