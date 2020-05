 Niño de 5 años decide ir en auto manejando de Utah a California

Un agente vio el vehículo zigzagueando en la Interestatal 25 a 50 km/h, dijo la Patrulla de Carreteras de Utah.

El niño se fue en la camioneta después de discutir con su madre, quien dijo que no compraría el auto de lujo para él, dijo la Patrulla de Carreteras de Utah en Twitter.

Los soldados le dijeron a KSL-TV, afiliada de CNN, que inicialmente pensaron que el niño era un conductor discapacitado.

“Estaba sentado en el borde delantero del asiento para poder alcanzar el pedal del freno y mantener el auto parado mientras yo estaba parado allí”, dijo.

Una vez que lo detuvieron, el niño le dijo al policía que tenía la intención de conducir a California para comprarse un Lamborghini. Tenía 3 dólares. El precio inicial para un nuevo Lamborghini es de alrededor de 200.000 dólares.

Afortunadamente nadie resultó herido, y que dependerá del fiscal local decidir si presenta cargos contra los padres, que habían dejado al niño al cuidado de su hermano mientras estaban fuera de casa.

Con Información de CNN

Informe21/LJ

One of our Troopers in Weber Co. initiated a traffic stop on what he thought was an impaired driver. Turns out it was this young man, age 5, somehow made his way up onto the freeway in his parents' car. Made it from 17th and Lincoln in Ogden down to the 25th St off-ramp SB I-15. pic.twitter.com/3aF1g22jRB

— Utah Highway Patrol (@UTHighwayPatrol) May 4, 2020