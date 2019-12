 Multan a negocios de trámites migratorios por atender sin garantías en Nueva York

Según ha apuntado James en una nota, estas compañías han violado disposiciones clave de la ley de Cumplimiento del Servicio de Asistencia a Inmigrantes de Nueva York en la que se prevén las buenas prácticas para asegurar los derechos de sus clientes.

"En Nueva York tenemos fuertes leyes para proteger a los inmigrantes ante el fraude porque son especialmente vulnerables cuando tratan de navegar en el sistema legal. Por eso trabajamos para que las personas que buscan asistencia sean informadas de sus derechos", ha manifestado James.

Ha agregado que este marco legal requiere a este tipo de empresas a seguir estrictos estándares y operar de forma legal.

Los 20 servicios dedicados a asistir a inmigrantes que incumplían la ley se encuentran situados en Brooklyn, el Bronx, Manhattan y Queens, así como en los condados de Nassau, Orange, Suffolk y Westchester.

Entre algunas de las obligaciones a las que estos negocios están obligados a proveer a sus clientes documentos escritos en su idioma o tener carteles en inglés y en los idiomas en los que operan donde se indique que no son abogados, que no pueden recibir honorarios por asesoramiento legal y que no les pueden representar ante organismos federales.

