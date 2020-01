 Mujer termina con el brazo destrozado por tomarse una selfie con jaguar

El hecho se registró en el Bío Zoo de la ciudad de Córdoba, en el estado mexicano de Veracruz, informa el portal Plumas Libres. La mujer, identificada como Noemí Rosas, visitaba el lugar en compañía de su familia, irrespetó las reglas del zoológico, saltó la cerca de seguridad y metió su mano a la jaula del animal, en un intento por tocarlo y tomarse la fotografía.

Ante la excesiva proximidad de la mujer, el jaguar respondió con un zarpazo y, además, la mordió, hiriéndola gravemente .

Ante los gritos de la mujer, visitantes y personal del zoológico acudieron en su auxilio y la separaron del animal. Desde el lugar pidieron auxilio. según reseña la web RT

Paramédicos de la Cruz Roja socorrieron a la víctima y la trasladaron a un hospital cercano. El pronóstico que han dado en el nosocomio es que, posiblemente, le sea amputado el brazo debido a que las garras y los colmillos del jaguar lesionaron ampliamente la extremidad.

"Cuando no se respeta el reglamento ocurren estos problemas", dijo a Plumas Libres Gonzalo Rodríguez Díaz, representante legal del zoológico . El encargado nformó que el establecimiento, que en 18 años de estar abierto al público no ha tenido un accidente similar, cubrirá parte de los gastos médicos que genere la atención a la víctima, pero no habrá castigo al animal, debido a que este respondió por instinto y la falta fue cometida por la visitante.

YS