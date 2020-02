 Muere Max, el perro que vendía cupcakes para pagar sus quimioterapias

Según la publicación de Yoselín a Max lo habían desechado de un criadero de perros porque tenía los ganglios de su cuerpo inflamados, razón por la que necesitaba que le realizaran una biopsia para conocer el diagnóstico pero su dueño no contaba con cierta cantidad de dinero por lo que usuarios de las redes sociales se unieron y ayudaron a la joven con los gastos posteriores, sin embargo, el pasado domingo Max perdió la batalla.

" Amigos, lamentablemente Max falleció está mañana, le realizarán una necropsia para determinar la causa del fallecimiento y posteriormente lo llevaremos a un crematorio de mascotas. Les agradezco enormemente todo el apoyo que nos brindaron, nunca voy a olvidar todas las cosas tan bonitas que nos pasaron juntos en este tiempo, tanto amor que nos mandaron de todas partes del mundo", escribió la joven.

La joven señaló que fue una noticia muy triste y dura, sin embargo, su mayor consuelo fue que Max haya conocido el amor antes de morir y agradece de que no hay muerto cruelmente.

"Es una noticia muy dura pero lo que me consuela es que estas tres semanas Max conoció el verdadero amor y no murió cruelmente en donde vivía anteriormente, yo hice humanamente todo lo que pude, también su doctora, mi querido Max, no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba pero se que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo, te voy a extrañar mucho. Apenas el sabe que tanto estaba pasando y aguantando y Dios sabe porque se lo llevó", siguió.

En la publicación la joven prometió seguir ayudando a más perritos e indicó como fueron los últimos momentos de Max después de cenar. El perrito Max murió la madrugada del pasado domingo (2 de febrero). Yoselín se mostró muy consternada por la situación e incluso señaló que Max murió junto a ella, en su cama. Reseña la web Chispa

"Prometo seguir ayudando en medida que pueda a otros perritos. Anoche Máx se veía muy cansado, su respiración muy agitada me puse en contacto con la doctora, le indico reposo porque todo lo demás se estaba tratando..Max ceno bien, tomo agua y estaba descansando. Esta mañana alas 5 am Max entro a mi cuarto, cosa que el nunca hacía el dormía en la sala se quedaba viéndome nunca voy a olvidar eso después durmió mucho aún lado de mi cama aún lado mío, yo volví a dormirme y cuando desperté el ya había fallecido. Cuando tenga los resultados de la necropsia se los haré saber",continuó.

La joven aprovechó para agradecer a todas aquellas personas que le brindaron su apoyo para pagar los tratamientos de Max.

