 Muere haciendo la cola de gasolina

Fallece en la cola para obtener gasolina el ciudadano Luis Soteldo, luego de horas intentando llenar el tanque de gasolina de su carro, reportó el partido político UNT en su cuenta en Twitter.

Hoy murió en la cola de gasolina nuestro amigo Luis Soteldo, cansado luego de empujar su carro y decepcionado por no poder surtir gasolina cayó en plena vía pública. Otro muerto más para la revolución, queremos justicia. No mas colas. No mas cortes de luz, no + . @partidoUNT pic.twitter.com/GnIsFOI1Ys

— UNT Lara (@_UNT_Lara) June 7, 2020