 Muere en un accidente de helicóptero el jefe del Estado Mayor taiwanés

Según la agencia estatal CNA, ocho personas, entre ellas Shen, perdieron la vida en el accidente, mientras que otras cinco sobrevivieron.

En un principio, la prensa local y también la de la China continental habían asegurado que el máximo dirigente de las Fuerzas Armadas isleñas había sobrevivido tras el accidente, aunque finalmente las autoridades confirmaron su fallecimiento poco después de las 14.00 hora local (06.00 GMT).

Shen, de 62 años y piloto de aviones de combate, fue comandante general de las Fuerzas Aéreas y viceministro de Defensa antes de llegar a la jefatura del Estado Mayor del Ejército taiwanés en julio de 2019.

Entre los otros siete fallecidos se encuentran el general mayor Hung Hung-chun, de la oficina del número dos del departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa, y el subdirector de la Oficina de Guerra Política, el general mayor Yu Chin-wen.

Y, entre los supervivientes, figuran el número dos de Logística de la Sede del Estado Mayor, el general mayor Huang Yu-min, y el número dos del Estado Mayor para Comunicaciones, Electrónica e Información, el general mayor Tsao Chin-ping.

El helicóptero, un Black Hawk UH-60M del Equipo de Rescate de las Fuerzas Aéreas, despegó del cuartel general del Alto Mando del Ejército del Aire en Taipéi a las 07.54 hora local (23.54 GMT de ayer) para una inspección de la base de Dong'ao, en el condado de Yilan (noreste) que formaba parte de las celebraciones militares del Año Nuevo chino.

Sin embargo, trece minutos después, a las 08.07 hora local (00.07 GMT), se vio obligado a tratar de tomar tierra en las montañas y desapareció de los radares.

La causa del accidente todavía no ha sido aclarada por las autoridades, aunque el general Huang Chih-wei, de las Fuerzas Aéreas, aseguró que las condiciones meteorológicas en las montañas donde se produjo eran adversas y provocaron una mala visibilidad.

El piloto del aparato, el coronel Yeh Chien-yi, también fallecido, contaba con una experiencia de 261 horas de vuelo en el UH-60M y otras 2.214 en su versión civil, el S-70C.

El helicóptero, en servicio desde julio de 2018, acumulaba 376 horas de vuelo y no había presentado ninguna avería importante en los últimos tres meses.

El accidente se produjo pocos días antes de las elecciones presidenciales de Taiwán, que se celebrarán el próximo día 11 y a las que concurrirá la actual presidenta, Tsai Ing-wen, candidata del independentista Partido Demócrata Progresista (PDP). Su principal rival será Han Kuo-yu, del Kuomintang (KMT), favorable a impulsar los lazos con China.

Precisamente Tsai anunció tras el accidente que suspenderá durante tres días todos sus actos de campaña electoral en señal de luto por los fallecidos.

"Quiero hacer llegar mis más sinceras condolencias por los destacados soldados perdidos en el accidente de helicóptero de hoy, así como a sus familias. Haremos todo lo que podamos para ayudar a las familias en este momento de pérdida e investigar las causas del accidente", escribió la mandataria en su cuenta oficial de Twitter.

My deepest condolences go out to the outstanding servicemen lost in today’s helicopter crash, as well as their families. We will do everything we can to help their families in this time of loss & investigate the cause of the crash.

— Tsai Ing-wen (@iingwen) 2 de enero de 2020