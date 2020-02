 Mientras Trump se muestra confiado, CDC alerta sobre avance del coronavirus

Según los CDC, se espera que el virus empiece a extenderse en las comunidades de Estados Unidos y se anticipa que las alteraciones en la forma de vida de los estadounidenses serán “severas”, según publica la agencia VOA.

“Como hemos visto en otros países recientemente con el contagio comunitario, cuando ha llegado a esos países se ha movido sumamente rápido. Queremos asegurarnos que el público estadounidense esté preparado”, dijo Nancy Messonnier, directora del CDC. “En la medida en que más y más países experimenten el contagio comunitario, la contención del virus en nuestras fronteras se vuelve más y más difícil”.

The Coronavirus is very much under control in the USA. We are in contact with everyone and all relevant countries. CDC & World Health have been working hard and very smart. Stock Market starting to look very good to me!

El virus, que ya ha contagiado a unas 80,000 personas y causado la muerte de más de 2,000, ha contagiado ya a mil personas en Corea del Sur y ha ocasionado la muerte a 15 personas en Irán. Corea del Sur es el país, aparte de China, con más contagiados en el mundo.

En Estados Unidos se registran ya 14 personas diagnosticadas con el virus, todas personas que habían viajado recientemente a China o países cercanos. Otros 39 residentes de Estados Unidos han sido infectados en otras partes del mundo y han sido repatriados y mantenidos en cuarentena.

Pero a pesar de la cuarentena, funcionarios del CDC dicen que el país empezará a ver más casos, al tiempo que empieza a darse el contagio “comunitario” como ya ha ocurrido en Irán, Corea del Sur e Italia.

Los CDC urgieron a los empresarios y jefes de familia estadounidenses a prepararse para la posibilidad de un brote más agresivo, el cual podría resultar en el cierre temporal de negocios y escuelas. A los empresarios se les recomendó explorar el uso del trabajo a distancia para sus empleados, mientras los hospitales podrían ampliar los servicios médicos por plataformas de telecomunicación.

“Las alteraciones a nuestra rutina cotidiana podrían ser 'severas'”, dijo Messonnier, agregando que ella había hablado con sus niños el martes por la mañana. “A pesar de que no pensaba que estuvieran en peligro en este momento, como familia debemos prepararnos para alteraciones significativas en nuestras vidas”.

Mientras tanto, Trump continuaba con su mensaje de tranquilidad pues todo está bajo control, lo cual le ha generado críticas demócratas de quienes consideran que su manejo de la situación ha sido inadecuado.

Trump dijo el martes durante una visita a India que el “coronavirus”está “muy bajo control” en EE.UU., mientras su gobierno pedía 2,500 millones de dólares en fondos de emergencia para afrontar la amenaza.

Legisladores demócratas dicen que la administración Trump no ha respondido con suficiente agilidad al avance del virus, incluyendo la diseminación de información falsa, como cuando Trump dijo que el virus desaparecería con la llegada de temperaturas más cálidas al llegar la primavera en abril.

The Coronavirus is not contained. It will not fade in the spring. Trump cut CDC by 9 percent. Trump eliminated the position at the global health security teams at NSC and DHS. They don’t know what they are doing. They are fixated on the politics and the stock market.

— Brian Schatz (@brianschatz) February 25, 2020