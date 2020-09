 Michael Kozak: La pobreza ha aumentado durante el gobierno de Maduro

Las Naciones Unidas estiman que 7 millones de venezolanos, el 25 por ciento de la población, necesitan asistencia humanitaria, mientras que un asombroso 96 por ciento de los venezolanos vive en la pobreza , según ENCOVI.

Cada vez hay menos agua y electricidad disponibles, según el informe.

Solo el 77 por ciento de la población tiene acceso a agua corriente, y tres cuartas partes de ese grupo dicen que experimentan frecuentes interrupciones en el servicio. Los informes noticiosos han presentado escenas de personas que usan aguas abiertas en la calle para bañarse, cocinar y beber.

Gracias a los apagones gubernamentales impuestos por el régimen y la degradación general del servicio eléctrico en todo el país, el 90 por ciento de los venezolanos no tiene acceso confiable a la electricidad. Fuera de Caracas, en estados como Zulia, Bolívar y Barinas, las luces se apagan durante días.

Los datos de la encuesta de ENCOVI muestran que la represión, la corrupción y la mala gestión económica del régimen de Maduro han llevado al 44 por ciento de los adultos que trabajan en Venezuela al desempleo.

Una mirada más cercana a esos datos muestra que la situación del empleo es aún peor. La cantidad de trabajadores en el sector laboral formal (trabajos con horarios, salarios y beneficios regulares) ha caído del 64 al 46 por ciento desde 2015.

Muchos de los que permanecen en el sector laboral formal luchan contra el subempleo severo, donde no pueden ganar lo suficiente en sus trabajos regulares para alimentar a sus familias.

Como resultado, los venezolanos han tenido que encontrar empleo en el sector informal. Estos trabajadores no están cubiertos por un seguro médico y no tienen salarios regulares, lo que deja a millones de venezolanos luchando por mantener a sus familias. Este aumento en el sector del empleo informal corresponde al fuerte aumento de la pobreza en el país.

Los niños no se ven menos afectados que sus padres. La matrícula escolar en todo el país se ha reducido de 12,7 millones de niños a 11 millones. Solo el 60 por ciento de los niños asiste regularmente a la escuela.

Cuando se les preguntó por qué no asistían a la escuela de manera constante, los niños dijeron que se debía a la falta de alimentos, agua, electricidad y transporte.

“Los resultados de ENCOVI son el triste reflejo de la realidad del pueblo de Venezuela”, dijo Juan Guaidó , “No son números aislados, ni números fríos, sino el reflejo de lo que estamos sufriendo los venezolanos en este momento”.

Con Información de Shareamerica

