 Mark Zuckerberg se excedió con el protector solar y estallaron los memes

El multimillonario de 36 años estuvo surfeando en las playas de Hawái y llamó la atención de su rostro "pálido". Los memes y el debate están abiertos: ¿Responsable con su salud o exageración?

Was trying to think of who Mark Zuckerberg surfing reminded me of & then it came to me pic.twitter.com/ybue3Prbkr — Tom Reagan’s Hat (@RufusTSuperfly) July 19, 2020

google photos of mark zuckerberg over the years and you can see the human leave his body year by year pic.twitter.com/qXbQG15RNa — Sana Saeed (@SanaSaeed) July 19, 2020

"En las fotos de Google de Mark Zuckerberg a través de los años podemos ver cómo lo humano abandona su cuerpo año tras año".

No one has ever seen Mark Zuckerberg and the ghost from Spirited Away in the same room, just saying pic.twitter.com/RZ54gjcHJz — Brent Peabody (@brent_peabody) July 19, 2020

"Nadie ha visto nunca a Mark Zuckerberg y el fantasma de 'Spirited Away' en el mismo cuarto, digo...".

Mark Zuckerberg en Hawai con un poco de protector solar pic.twitter.com/sCi16MQOlM — (@OpyMorales) July 19, 2020

Mark Zuckerberg surfeando da más miedo que El Proyecto Blair Witch. pic.twitter.com/1qE3vLCUNN — Uriel De Simoni (@Urieldesimoni) July 20, 2020

Are we sure Mark Zuckerberg isn't just shedding it is summer time ??? pic.twitter.com/wfrrRsBQMS — I'm Rick (@Rick76_) July 19, 2020

"¿Seguros de que Mark Zuckerberg no está mudando piel? Es verano.

Wow I had no idea Mark Zuckerberg was cast in the new Star Trek pic.twitter.com/RrUg59XZry — Kayla Hom (@mohalyak) July 20, 2020

"No tenía idea de que Mark Zuckerberg hacía casting para la nueva Viaje a las Estrellas".

