 Manuela Bolívar: Se requiere Boletín Epidemiológico de los contagiados por Covid-19

“Los pronunciamientos de los voceros del régimen son incompletos y llenos de frases no dichas, por eso muchos venezolanos tienen la sospecha de que esto es mucho más grande de lo que anuncian y todas esas dudas pueden disiparse con la publicación de un boletín epidemiológico. Para una epidemia no se necesita control militar ni político, sino que se requiere apertura e información para que la población tenga el conocimiento necesario para prepararse. Hoy uno de cada tres venezolanos no puede quedarse en aislamiento social, porque implica morir de hambre, por eso requerimos de un espacio humanitario amplio y la difusión de información”.

Bolívar resaltó que el boletín epidemiológico, no sólo permitiría conocer la cifra real de los casos, sino que también reflejaría otros detalles, como la zona específica donde está el infectado, el estado actual del contagiado y el estatus de los casos sospechosos.

“Hoy requerir ayuda humanitaria es garantizar que las agencias de las Naciones Unidas tengan el espacio, los equipos y las competencias necesarias para brindarle a los venezolanos el acompañamiento y ayuda para afrontar el virus. Estamos articulando con organizaciones internacionales, promoviendo lo que tenemos y no tenemos, para que la cooperación sea amplia y existan insumos en el país”.

En nombre de la Asamblea Nacional, la parlamentaria solicitó que tanto las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como otras organizaciones internacionales, puedan transitar y contar con la logística necesaria en el país, sin temor a ser perseguidos.

“El coronavirus coloca en riesgo a todo el planeta pero Venezuela es el tercer país con mayor vulnerabilidad para afrontarlo, porque los hospitales no tienen ni agua. Actualmente 80% de los ciudadanos tiene limitaciones para acceder al agua potable y si agregamos a quienes tienen el servicio sólo una o dos veces por semana, sería menos del 10% el que tiene un acceso óptimo. Estos son años de colapso del sistema hidráulico y si nos vamos al tema eléctrico es lo mismo, 90% de los estados del país presentan fallas eléctricas, todo por la desinversión en los servicios y en el sistema de salud público”.

Durante su intervención Bolívar, cedió el derecho de palabra al médico internista e infectólogo, Julio Castro, quien además encabeza la mesa técnica creada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para combatir el Coronavirus y al representante del sector agrícola y presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.

El doctor Castro, señaló que “El impacto de esta epidemia puede ser mayor en nuestro país, que la registrada en países más organizados. La situación en Venezuela es complicada por la vulnerabilidad del sistema de salud y la desnutrición. La pandemia puede durar de dos a tres meses, tiempo en que el número de pacientes se va a expandir y luego se estabilizará”.

Finalmente, Hopkins alertó sobre la escasez de gasolina: “La falta de combustible está afectando a los productores agropecuarios y comercializadores, quienes se deben trasladar a diario a los diferentes poblados. El sector primario es el más vulnerable porque no ha podido hacer su trabajo, nos reportan pérdidas en los campos de varias entidades del país, es necesario solventar esa situación para garantizar la distribución de alimento a la población durante el aislamiento social”. NP

