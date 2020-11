 Major puede ser el primer perro de refugio en vivir en La Casa Blanca

El mandatario actual, Donald Trump, es el primer presidente de EE.UU. desde William McKinley (1897-1901) que no tiene perro.

Sin embargo, existió Yuki un perro callejero adoptado por Lyndon B. Johnson(presidente de EEUU en 1963-1969).

Major es ser el primer perro rescatado presidencial, de un refugio y Yuki, un perro callejero.

Aparte de Major, la pareja de Joe y Jill Biden tiene otro pastor alemán, Champ.

