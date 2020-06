 Luis Vicente León: El 83% de los venezolanos quiere cambio

Luis Vicente León, en su cuenta personal de twitter manifestó, que al querer buscar respuesta a la crisis que padece Venezuela, y hacer recaer culpas en la oposición venezolana, lo hacemos con la intención de encontrar soluciones. Sin embargo, es necesario que equilibremos responsabilidades.

Con respecto a las elecciones también expreso su opinión. Para lo cual deja claro que es necesario establecer una opción unitaria

"La clave no es si participas o no, sino qué piensas hacer con cualquier decisión, ojalá unitaria".

Obvio que no habrá elecciones competitivas. El debate no es ese, sino cuál es la respuesta inteligente ante esa realidad. La clave no es si participas o no, sino qué piensas hacer con cualquier decisión, ojalá unitaria. Si la respuesta es nada, como hasta ahora...nada conseguirás

— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) June 7, 2020