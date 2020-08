 Los videos más impactantes de la explosión en Beirut, Líbano

De acuerdo a informaciones oficiales un cargamento de 2.750 toneladas de nitrato de amonio que había sido confiscado hace seis años, y posteriormente olvidado, fue la causa de la explosión.

Ciento de usuarios en redes sociales captaban un gran incendio en el puerto de Beirut, sin saber que sería el preludio de una tragedia y dejaría imágenes dolorosas e impactantes que dieron la vuelta al mundo.

A father trying to protect his son during the #Beirut Explosions. pic.twitter.com/H0jmAj5VLh

— Hussnain Mushtaq (@hussnain_m_10) August 4, 2020