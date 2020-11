 Los estudiantes de Tailandia vuelven a manifestarse con más peticiones al rey

Miles de manifestantes se congregaron en el Monumento a la Democracia, en el centro histórico de la capital tailandesa, e instalaron varios buzones en los que animaron a los ciudadanos a introducir sus quejas y peticiones al monarca, tras lo cual marcharon hacia la Oficina de la Casa Real con la intención de entregarlas.

La protesta, organizada a través de las redes sociales por el Movimiento del Pueblo y la plataforma Free Youth, se desarrolló en un principio de manera pacífica, a pesar de que había inquietud ante la posibilidad de enfrentamientos con un pequeño grupo de monárquicos que se congregó en las inmediaciones.

Sin embargo, la Policía desplegó a numerosos agentes antidisturbios y barreras para proteger la Oficina de la Casa Real y, cuando los manifestantes llegaron para entregar las peticiones, se produjeron algunos enfrentamientos y las fuerzas de seguridad emplearon cañones de agua para dispersar la concentración.

Tras los enfrentamientos del 16 de octubre, esta es la segunda vez que las autoridades usan dichos cañones para poner fin a una concentración del movimiento que comenzó el pasado 18 de julio y ha ido cobrando fuerza desde entonces.

En una carta hecha pública al final de la protesta y dirigida al rey Vajiralongkorn, los manifestantes piden al monarca que escuche las "críticas valientes" al igual que escucha los halagos.

"No importa si la gente quiere al rey o no, él los debe querer a todos por igual. Si el rey puede hablar con la gente que le quiere, también debe hablar con los que no lo hacen", señala la misiva firmada el Movimiento del Pueblo.

La reforma de la monarquía es la demanda más audaz de los estudiantes que lideran las protestas en este país asiático, al tiempo que exigen la dimisión del jefe de Gobierno, Prayut Chan-ocha, y la redacción de una nueva Constitución.

Los manifestantes acusan al primer ministro, líder del golpe de Estado de 2014, de haber sido elegido en 2019 en unos comicios poco transparentes y justos.

También critican que la Constitución, redactada bajo la anterior junta militar, contiene aspectos poco democráticos como un Senado elegido a dedo.

La reforma de la monarquía es el punto más controvertido, debido a la devoción que parte de los tailandeses tiene por la institución y a la ley de lesa majestad, que castiga con hasta quince años de cárcel a quien critique a la casa real.

Las demandas también buscan reducir el poder de los militares, que han tomado el poder en trece golpes de Estado desde el fin de la monarquía absoluta en 1932.

Los estudiantes piden que el rey se abstenga de ratificar ningún golpe de Estado, ya que el reverenciado Bhumibol Adulyadej, padre del actual monarca y que reinó entre 1946 hasta su fallecimiento en 2016, rubricó varios de ellos durante su reinado, entre ellos el liderado por Prayut hace seis años o el anterior, en 2006.

Su hijo, el rey Vajiralongkorn pasa la mayor parte de su tiempo en Alemania y carece del carisma y el respeto que suscitaba su padre,y su ausencia del país, así como su opulento tren de vida en las montañas de Baviera, han generado críticas durante la pandemia de covid-19, que está golpeando duramente la economía tailandesa. EFE

