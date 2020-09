 Lluvias provocaron desbordamiento del río El Limón en Maracay

Usuarios en redes sociales compatieron videos en donde las aguas toman paulatinamente las calles del sector El Limón en medio de la angustia y llamados de auxilio hacia las autoridades.

Hasta los momentos no hay reportes de víctimas fatales o lesionados, sin embargo, las pérdidas materiales podrían ser importantes.

El gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, dio instrucciones a los organismos de seguridad y protección de la entidad para su despliegue, especialmente en el municipio Mario Briceño Iragorry.

Los Bomberos de Aragua advierten el desbordamiento de dos ríos en El Limón que ha anegado calles y avenidas.

