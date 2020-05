 Liberan a uno de los jóvenes con condiciones especiales detenidos en Lara

Humberto Carreño, quien requiere tratamientos especializados por padecer escoliosis severa, fue puesto en libertad este lunes. "Nunca debió estar preso", escribió el diputado Marquina en Twitter.

Entretanto el joven Luis Pérez, quien padece de síndrome de Down, se mantiene tras las rejas porque la Jueza requiere un certificado médico que confirme su condición.

"Me informan que la Juez Séptimo de Control no otorgó hoy la libertad de Luis Pérez (...) ¿Hasta cuándo tanta crueldad?" denunció el parlamentario en redes sociales.

Me informar que la Juez 7mo de Control No otorgó hoy la libertad de Luis Pérez , solicitado por sus abogados en un recurso de reconsideración porque Necesita un informe médico que Certifique que Luis padece Síndrome de Down. ¿Hasta Cuando tanta Crueldad ? pic.twitter.com/aWfQtwuYJK

