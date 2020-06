 Liberan a equipo de periodistas de VPITV, detenido por la guardia venezolana

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela informó que la liberación se dio a las 11:15 hora local.

El reportero Luis Gabriel Patiño, el camarógrafo Jhonatan Bello y el asistente Dangert Zorrilla hablaron con la Voz de América tras su liberación.

Patiño explicó que el incidente se produjo en una estación de combustible "donde se ven largas colas".

"Al momento de comenzar a realizar la grabación o armar todo el equipo, el trípode, encender la cámara, mantener el contacto con el canal, un funcionario de la Guardia Nacional se nos acerca y nos dice que está prohibido hacer algún tipo de transmisión desde los alrededores de una estación de servicio", detalló el reportero.

Tras el hecho, el periodista contó que manifestó su disconformidad, pues solo buscaba informar de la situación en el quinto día de flexibilización de la cuarentena en Venezuela, decretada por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

Señaló que, incluso, un oficial de la guardia le pidió mostrar todo el material grabado. Le aseguró que se trataba de solo "un paso genérico" para mostrar cómo se vivía la situación de la estación de combustible.

"Nos solicita los carné y, desde ese preciso momento, hizo una llamada telefónica a cuerpos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro, específicamente la DGCIM [Dirección General de Contrainteligencia Militar]... Decía que estábamos incurriendo en un delito".

Posteriormente, llegó un funcionario de la Guardia Nacional "haciendo señalamientos al equipo", contó Patiño, quien agregó que se les acusó de estar "conspirando" o de tener relación "con actos de terrorismo".

"Una situación que nunca nos ha pasado por la mente ni nos pasará", afirma.

Explica que estuvieron detenidos dentro de la estación de servicio, aproximadamente durante dos horas y media, y que fueron despojados de sus credenciales laborales y la cámara.

"Simplemente buscan censurar a los medios que tienen la alternativa de informar en esta situación de crisis que vive Venezuela", dijo Patiño.

Por su parte, Dangert afirmó que se trata de un acto "injusto". "No estamos haciendo nada malo, estábamos reportando un informe normal. Hay muchas colas en Caracas, todo el mundo lo sabe".

Así mismo, Bello comentó que es la segunda vez que vive una detención. "No quería que me trasladara al DGCIM para no volver a pasar por lo mismo".

"Como ya tenemos una caución firmada con ellos, no sabía qué circunstancias fueran a pasar con ellos... No nos pasó nada, pero un mal rato que pasamos ahí por ellos ", agregó.

Finalmente, Patiño envió un mensaje en el que invitó a seguir fomentando el trabajo de la libertad de prensa, pero instó a asegurar la protección de los periodistas y a alertar de la censura "que busca la administración de Nicolás Maduro agudizar con el pasar de los días, para que las personas conozcan solo lo que ellos realmente desean".

Con Información de VOA

Informe21/LJ