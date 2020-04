 Libera a sus pajaritos tras saber lo que es el encierro por cuarentena (Video)

Estos confinamientos han producido una serie de cambios de hábitos, creencias y han provocado diferentes acciones en los seres humanos y animales, que se han convertido en virales mundiales de redes sociales.

contextotucuman, explica que otros, dentro del encierro, han adoptado conmovedoras acciones. Es el caso de un hombre español que, agobiado por la sensación de enclaustramiento, decidió liberar a los pajaritos que durante años lo acompañaron en su departamento.

“En los días que llevo aquí encerrado, comprendo lo que es estar privado de libertad. He pensado que estos animales se merecen ser libres y hoy les cumpliré su sueño. Lo único que les pido es que me perdonen por los días que los he tenido encerrados. Adiós amigos, vuelen libres”, indicó el sujeto, mientras liberaba sus canarios para verlos volar y perderse en los cielos.

Un hombre libera a sus pájaros enjaulados después de ver lo que se siente estando encerrado en casa a cuenta del coronavirus.

Les pide perdón por haberlos tenido ahí toda la vida y los suelta... pic.twitter.com/NcLgdodhON — Ibon Perez (@ibonpereztv) April 12, 2020

