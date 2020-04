 Leones toman las calles durante el confinamiento de los seres humanos

Actualidadrt muestra como en Sudáfrica los leones asumen espacios que eran reservados para el paso de visitantes.

En vista que los seres humanos estamos en confinamiento a consecuencia de la pandemia, una manada de leones ha decidido que el mejor lugar para descansar es en espacios que antes eran ocupados por los turístas del Parque Nacional Kruger en Sudáfrica.

Según los empleados del parque, la manada suele descansar lejos de los humanos, en zonas fuera del alcance de los turistas. Sin embargo, desde que se cerró el parque el pasado 25 de marzo, los animales pasan el día en lugares que antes ocupaban los visitantes.

Informe21/LJ

Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.

Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA

— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020