 Las elevadas temperaturas avivan los graves incendios forestales en Australia

Un bombero voluntario falleció este lunes cuando participaba en las tareas de extinción en el estado de Nueva Gales del Sur, lo que eleva a 10 las víctimas mortales de los incendios que comenzaron el pasado agosto.

"Se cree que el vehículo volcó debido a vientos extremadamente fuertes", indicó el servicio de bomberos de Nueva Gales del Sur en su cuenta de Twitter.

#NSWRFS confirms that a volunteer firefighter has died this evening near Jingellic. A further 2 firefighters have suffered burns. The firefighters were working on the Green Valley Fire, about 70km east of #Albury . It’s believed that the truck rolled when hit by extreme winds.

Hay más de 100 incendios activos, la mitad de ellos sin control, en varios estados australianos, principalmente en Nueva Gales del Sur, aunque también en Victoria, Australia del Sur y Queensland.

Las alertas han aumentado en Victoria, donde una treintena de incendios amenazan diferentes ciudades, algunas muy cercanas al área metropolitana de Melbourne.

Las autoridades han alertado de que las elevadas temperaturas, que superan los 40 grados en algunos puntos, y los fuertes vientos pueden empeorar la situación del fuego que también amenaza a especies en riesgo de extinción como el koala.

Los servicios de bomberos del Nueva Gales del Sur otorgaron el lunes una excepción a Sídney para organizar sus fuegos artificiales pese a la prohibición que existe de provocar cualquier tipo de fuego o deflagración en la región.

El viceprimer ministro de Nueva Gales del Sur, John Barilaro, ha mostrado su apoyo para que se anulen los fuegos artificiales para dar la bienvenida a 2020.

"Los fuegos artificiales de Año Nuevo en Sídney deberían cancelarse, es una decisión fácil. El riesgo es demasiado alto y tenemos que respetar a nuestros exhaustos bomberos voluntarios", dijo Barilaro en su cuenta de Twitter.

Sydney’s New Years Eve Fireworks should just be canceled, very easy decision. The risk is too high and we must respect our exhausted RFS volunteers. If regional areas have had fireworks banned, then let’s not have two classes of citizens. We’re all in this crisis together.

— John Barilaro MP (@JohnBarilaroMP) 29 de diciembre de 2019