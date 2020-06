 La tormenta Cristóbal toca tierra en la costa este de México

La agencia federal mantiene el aviso de tormenta tropical desde Campeche hasta el puerto de Veracruz, en México.

De igual forma prevé fuertes lluvias con acumulaciones de entre 25 y 50 centímetros en El Salvador, Belice, Honduras y México, en este último en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco.

El NHC prevé que la tormenta se debilite algo ahora que tocó tierra, pero pronostica que después se fortalezca de nuevo en aguas del Golfo de México durante los próximos dos días.

La agencia federal, con sede en Miami, detalló que el centro de Cristóbal cruzará la costa sur de la Bahía de Campeche más tarde hoy y se moverá tierra adentro sobre el este de México esta noche y el jueves.

Se pronostica que después retrocederá sobre la Bahía de Campeche el jueves por la noche y el viernes.

La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetrospor hora, con ráfagas más fuertes, y que se extienden desde el centro hasta unos 95 kilómetros, según un boletín especial del NHC.

El movimiento de Cristóbal hacia el sureste continuará esta mañana, seguido de un giro hacia el este esta tarde, para después girar hacia el norte-noreste y norte el jueves y viernes.

Antes de convertirse en tormenta tropical, Cristóbal ya estaba descargando como depresión tropical intensas lluvias y produciendo inundaciones en distintas zonas de México y Centroamérica.

Para el fin de semana empezaría a moverse hacia el norte por el Golfo de México pero, según el CNH, es pronto para decir cómo puede afectar a los estados ribereños de esa zona de Estados Unidos.

Cristóbal se derivó de la tormenta tropical Amanda, que se formó en el Pacífico el fin de semana pasado.

La temporada que, según todos los pronósticos, va a ser más activa de lo normal, comenzó oficialmente este lunes, pero ya en mayo se formaron las tormentas tropicales Arthur y Bertha.

Según los meteorólogos, este año habrá de 13 a 19 tormentas tropicales con vientos de 62 km/h, de las cuales de 6 a 10 podrían convertirse en huracanes, con vientos de 119 km/h.Y de esos huracanes de tres a seis podrían llegar a ser mayores, es decir, con vientos máximos sostenidos de 178 km/h o más. EFE

10a: Cristobal has drifted inland. Its interaction with Mexico and movement back over water will greatly influence what - if any - potential for tropical storm conditions we will have early next week.



For now, the key remains to stay aware of the latest forecast info! pic.twitter.com/yuRperU3yI

— NWS Houston (@NWSHouston) June 3, 2020