  La singular propuesta matrimonial del gurú del fitness Josef Rakich

En el video se observa a la pareja entrando al estadio Edén Park de Auckland en donde Matti entra con los ojos vendados y su novio le pide que no abra los ojos ni voltee hasta que le indique.

Posteriormente pone sus manos sobre unas tiras rosadas que al jalar deja caer las "paredes" de una enorme caja que de regalos que contenían globos y un impresionante auto último modelo.

Pero aquí no termina todo, aún asombrada por el extraordinario regalo, Matti da la vuelta y observa a Rakich arrodillado con un anillo en la mano. Tras una expresión de sorpresa no dudó ni un segundo en dar el "sí, acepto".

