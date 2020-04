 La imagen del Nazareno que causó furor

View this post on Instagram

Imagen del Nazareno sorprende en pasillos de Hipermercado La imagen de Jesucristo, se aprecia en uno de los pasillos del HiperLíder de Yaritagua, municipio Peña, del estado Yaracuy, Venezuela, con motivo de aproximarse la celebración de la Semana Santa. Una obra de arte, realizada con empaques de arroz, cuidadosamente acomodados en ocho anaqueles, hasta lograr que quien quien la observa visualice la imagen del Nazareno. El autor de la obra es José Ruíz, joven trabajador que vive en el sector Sabanita 4 de Yaritagua y se encarga de equipar los anaqueles de productos y alimentos para la venta al público. El tuvo la idea de ir acomodando los empaques de arroz de manera que se formara la figura del hijo de Dios. Dijo Ruíz que decidió honrar la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo. Requirió más de 100 bultos de arroz, tardando día y medio para completar el trabajo. "Tuve la imagen, y fui ubicando hasta lograr el Nazareno. Es para tener presente a Jesucristo en Semana Santa y así decir a quienes nos visitan que Dios es nuestro guía, que debemos confiar en él. También debido a lo que sucede con la pandemia debemos tener presente a Jesús", dijo. Ruíz indicó que mientras realizó la imagen de Jesucristo, sus compañeros lo ayudaron en las otras tareas a cumplir en el Hipermercado, por lo que también sus compañeros contribuyeron a esta obra de arte. .. Agradezco a la colega Belkis Pérez el envío de las fotos y el texto original, el cual modifiqué por razones de espacio. #nazareno #fe #religion #catolicos #yaritagua #yaracuy #venezuela