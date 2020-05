 Italia registra 70 muertos el último día y cerca de 600 nuevos contagios

Italia registró 70 muertos con coronavirus en las últimas 24 horas, la mitad que ayer miércoles, y la cifra total asciende ya a 33.142, según los últimos datos de Protección Civil.

En total, Italia contabiliza ya 231.732 casos totales de COVID-19 y 33.142 muertos desde el inicio de la crisis sanitaria, el 21 de febrero con el primer caso detectado en la localidad de Codogno.

El país reduce progresivamente el número de positivos actuales, que ya desciende de los 50.000 y se sitúa en 47.986, con una disminución de 2.980 enfermos en comparación con ayer.

De los actualmente positivos, 489 están siendo tratados en cuidados intensivos, con una disminución de 16 pacientes en comparación con ayer, mientras que hay 7.379 personas hospitalizadas con síntomas, con una disminución de 350 pacientes en comparación con ayer.

Además, se siguen haciendo pruebas masivas y hoy se tocó el récord desde que comenzó la pandemia con 75.893 pruebas realizadas, lo que supone que Italia ha hecho hasta ahora 2.330.389 test.

Italia se encuentra en pleno proceso de desconfinamiento, que inició el pasado 4 de mayo, cuando permitió la reanudación de actividades como la construcción o la manufactura.

El 18 de mayo fue el turno de las actividades comerciales, hoteles y playas, y el 25 de los gimnasios y piscinas.

El próximo 3 de junio, Italia permitirá los movimientos a nivel nacional y abrirá sus fronteras a los países de la Unión Europea (UE), con un plan que el Gobierno ultima y deberá presentar en los próximos días.

En cuanto a la movilidad interregional, el ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, pidió tener aún un poco más de paciencia para conocer lo que sucederá a partir del 3 de junio pues las ahora mismo hay regiones italianas son de bajo riesgo, pero tres de riesgo medio.

"Si una región tiene un riesgo bajo, probablemente se le permitirá moverse a partir del 3 de junio. Un sistema de vigilancia nos permite saber si una región tiene un riesgo bajo, medio o alto. Si una región tiene un riesgo alto, ciertamente no puede recibir aportaciones de otras regiones, pero esperamos que no sea así", aclaró.

Boccia también afirmó que el "pasaporte sanitario" que algunas regiones como Cerdeña quieren introducir para controlar a los que entren en su territorio "va en contra de la Constitución"

"Las regiones no puede instituir y adoptar medidas que obstaculicen de ninguna manera la libre circulación de personas y cosas", dijo Boccia.

Por el momento, el presidente de Cerdeña, Pío Solinas, calificó de "inútil letanía neocentralista" las palabras del ministro y amenazó con no abrir la región si no se permite una prueba de que no se tiene el virus a quien quiera entrar. EFE

