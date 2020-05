 India sospecha de paloma capturada como posible "espía paquistaní" y Pakistán estalla en memes

La acción de agentes infiltrados y la captura de espías paquistaníes no son nada nuevo en el estado indio de Jammu y Cachemira, teniendo en cuenta la prolongada disputa territorial entre ambos países, pero un reciente detenido superó todas las expectativas de la Policía local.

El pasado domingo, los residentes de una aldea del distrito de Kathua capturaron cerca de la frontera con Pakistán a una paloma que tenía en una de sus patas una anilla con números. El líder de la aldea entregó el pájaro a las fuerzas de seguridad fronteriza de India, que a su vez transfirieron al sospechoso a la Policía el lunes.

Según recoge el canal indio NDTV, los agentes catalogaron a la paloma como "sospechosa de espiar para Pakistán" y lanzaron una investigación para determinar si se trató de un intento de espionaje transfronterizo.

Aunque India ha interceptado en el pasado a pájaros con mensajes enviados desde Pakistán, esta vez los investigadores no están tan seguros de que ese sea el caso.

"No podemos decir que la utilizaran para espiar", comentó el superintendente de la Policía de Kathua, Shailendra Mishra, quien explicó que los lugareños capturaron al ave al ver una anilla en su pata y recordó que en la provincia paquistaní de Punyab "la gente ata etiquetas con números a las palomas para reclamar su propiedad".

Los paquistaníes, por su parte, no mostraron preocupación por el posible arresto de 'uno de los suyos' ni se produjo ningún reclamo diplomático por parte de Islamabad. Lo que sí hubo fueron muchos memes, desde palomas leyendo manuales como "Cómo cagarse en [el primer ministro de India] Modi" hasta imágenes 'exclusivas' de palomas armadas hasta los dientes.

A pigeon, suspected to be trained in Pakistan for spying, captured along the International Border (IB) in Kathua district of Jammu and Kashmir: officials.

— Press Trust of India (@PTI_News) May 25, 2020