 Incendios forestales afectan Caracas y sus alrededores (+Imágenes)

Protección Civil Los Salias, Bomberos de Miranda Sede SAA, Grupo EDER, Grupo PUMA y Cruz Marrón siguen en los esfuerzos de controlar los diversos incendios forestales en el municipio, todos los trabajos han disminuido en gran magnitud el fuego pero seguimos en los esfuerzos de controlar la mayoría de las llamas, éstos equipos de rescate siguen trabajando en el lugar.