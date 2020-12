 Iguanas y tortugas quedaron congeladas por el frío en Florida

Decenas de iguanas y tortugas de Florida quedaron "congeladas" a causa de las bajas temperaturas que dejó a su paso el "ciclón bomba", una ola extrema de frío acompañada de fuertes vientos que se extiende por la costa este de Estados Unidos, informaron autoridades ambientales.

De acuerdo con la Comisión de Conservación de Peces y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés), "este tipo de especies necesitan un cuidado especial durante la temporada invernal debido a que prácticamente quedan congeladas con temperaturas menores a los cuatro grados Celsius".

En medios y redes sociales se publicaron imágenes en las que se ve a las iguanas paralizadas en las calles y cerca de los árboles que habitualmente trepan, mientras que las tortugas fueron encontradas flotando dentro del caparazón cerca de las costas.

"No suponga que están muertos", dijo la encargada del programa de peces y vida silvestre no nativos de la FWC, Kristen Sommers, quien además recomendó a los floridanos no molestar a los animales cuando estén paralizados.

La experta explicó en diálogo con la cadena CBS que las iguanas nativas de Centro y Sudamérica son animales de sangre fría que van perdiendo movilidad a medida que la temperatura cae a menos de 10 grados Celsius. Asimismo, la FWC señaló en un comunicado que un equipo de voluntarios está rescatando la mayor cantidad posible de tortugas marinas y que hasta el momento tienen un centenar de estos animales "fuera de peligro".

"Estamos comprometidos con la conservación de nuestros recursos naturales, y estamos organizados y listos en áreas estratégicas en todo el Estado", dijo el director de la Comisión, Eric Sutton, al indicar que el organismo también monitorea el estado de manatíes y peces.

Por su parte, el Zoológico de Florida dispuso de mantas, hierba seca y calentadores eléctricos para mantener cálidas a varias de las especies que están exhibidas allí.

Con información de Tn.com.ar

