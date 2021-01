 Hombre californiano que vive por tres meses en aeropuerto de Chicago

Aditya Singh llegó al aeropuerto el pasado 19 de octubre de 2020 y, ante el aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos, se sintió demasiado asustado como para continuar su viaje y coger otro vuelo. Y tal como si estuviesen contando la historia de la película "La Terminal", Singh encontró como resguardarse en el aeropuerto, luego que encontrara la identificación de un empleado, se instaló en la Terminal 3 y allí vivió hasta el pasado sábado 16 de enero.

Dos empleados de United Airlines se acercaron a él para pedirle su identificación y cuando Singh mostró la documentación robada los trabajadores se dieron cuenta de que había sido reportada como desaparecida por un gerente de operaciones del aeropuerto.

Entonces, Singh fue arrestado y acusado de allanamiento de morada a un área restringida del aeropuerto, considerado un delito grave, y un robo, que se trata de un delito menor. En su comparecencia ante el tribunal, la fiscal estatal, Kathleen Hagerty, expuso a la jueza que Singh tenía "miedo de irse a casa debido al Covid".

Tras escuchar estas palabras, la magistrada apuntó: "¿Me está diciendo que una persona no autorizada y no empleada, presuntamente, vivió dentro de una parte segura de la terminal de aeropuerto de o'Hare desde el 10 de octubre de 2020 hasta el 16 de enero de 2021 y no fue detectada?".

El hombre, que tiene una maestría en hotelería, está desempleado y vive con varios compañeros de piso en Los Ángeles. Según The Chicago Tribune, el asistente del defensor público añadió que Singh no tiene antecedentes penales. La jueza describió los hechos como "bastante impactantes para el presunto periodo de tiempo que esto duró".

"Al estar en una parte segura del aeropuerto con una credencial de identificación falsa, supuestamente, basado en la necesidad de que los aeropuertos sean absolutamente seguros para que las personas se sientan seguras para viajar, creo que esas presuntas acciones lo convierten en un peligro para la comunidad", explicó la jueza.

Por su parte, el Departamento de Aviación de Chicago (CDA) señaló que la seguridad y la protección de sus aeropuertos es su máxima prioridad y que, además, se mantiene mediante "una red policial coordinada y multicapa". En un escrito, el CDA añadió:

"Si bien este incidente permanece bajo investigación, hemos podido determinar que este caballero no representó un riesgo de seguridad para el aeropuerto o para el público viajero. Continuaremos trabajando con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en una investigación exhaustiva de este asunto".

La magistrada fijó, finalmente, la fianza de Singh en un total de 10.000 dólares (más de 8.000 euros) y ordenó que, si sale de la cárcel, pase por un monitoreo electrónico. La defensa pidió que se le permita volar a casa mientras su caso avanza, pero el hombre tiene prohibido entrar al aeropuerto. Singh tendrá que comparecer, de nuevo, el 27 de enero.

Con Información de 20minutos

Informe21/LJ