 Himalaya: Los picos más altos del mundo son nuevamente visibles en India

Ciudadanos indios se despertaron días atrás incrédulos. Al observar en el horizonte, algunos vieron algo que hacía décadas que no veían. Otros, más jóvenes, pudieron apreciar un paisaje que jamás habían visto, según reporta Infobae.

El Himalaya es la cordillera más alta de la Tierra, con más de cien cimas que superan los 7000 metros y nueve cimas de más de 8000 metros de altura, entre las cuales está el Monte Everest, la montaña más alta del planeta sobre el nivel del mar. Este cordón montañoso era imposible de ver para los habitantes de las ciudades del norte de la India debido a la contaminación ambiental.

Ahora, gracias a la reducción de la contaminación producto de la estricta cuarentena impuesta en la India por la pandemia del coronavirus, el cielo se despejó y aparecieron los picos de la cordillera.

For the first time in thirty years, villagers in India woke up to this view of the Himalayan mountains. They mountains are normally blocked by the pollution. ( @jeetender ) #COVID2019 #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/CqUUJJbJ0q

The Himalayan Mountains, not seen in India for 30 years due to pollution. Now can be seen from over 200km away.



If this lockdown, and others in the world, doesn’t show what we are doing to this world; and that it’s not too late to turn it around, then we all deserve to lose it. pic.twitter.com/liPwrzSApw

— Sven Richards (@SvenR87) April 7, 2020