 Hilda Rubí: “La llegada del coronavirus al país agrava aún más la crisis humanitaria”

Hoy se anunció la confirmación de dos casos de coronavirus en Venezuela, en medio de la emergencia humanitaria compleja en la que el régimen ha sumergido a los venezolanos, sumándose a los altos índices de enfermedades que ya existen como la malaria, meningitis, además de la falta de vacunaciones efectivas”, señaló la doctora.

En ese sentido, expresó que, ”es evidente que los hospitales en Venezuela no están en la capacidad de enfrentar los casos positivos de COVID-19. Esto lo tengo que asumir de manera responsable, el Hospital General del Oeste en el cuál soy residente, no cuenta con agua hace más de 2 años, mascarillas, y los insumos necesarios para realizar la sepsia y antisepsia a un paciente”, reseña la prensa de la AN.

ubí exhortó al régimen a revelar el status real de los casos de COVID-19 en Venezuela y crear medidas de barrera de protección para el pueblo venezolano ante la amenaza de este virus. “Hoy los médicos y enfermeras no poseen guantes, batas, mascarillas para protegerse a sí mismos y mucho menos a los pacientes que padezcan algún síntoma. Aunado a que el 87% del país sufre la falta del servicio de agua y la falta de personal médico”, enfatizó.

Finalmente, la dirigente de salud de la tolda azul hizo un llamado al régimen a aceptar la entrada de la ayuda humanitaria por parte de organismos internacionales que la población necesita en este momento. “Hoy no se tiene una información real de cuantos casos de diferentes patologías tenemos, por lo que llamamos al pueblo venezolano a tomar prevenciones y estar atentos”.

Informe21 / MV