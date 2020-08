 Harto: Se cansó de que bloqueen su garage y cubrió de plástico al auto infractor

Tobe Bailey (49), es constructor y vive junto a su esposa y sus siete hijos en Margate, a 120 kilómetros al sur de Londres. Cansado de que le obstruyan la entrada de autos de su casa decidió poner manos a la obra.

Pese al cartel que instaló para que todo el mundo sepa que no se debe estacionar, Bailey encuentra un auto estacionado en su entrada de auto entre dos a tres veces por semana. Pero la última vez, fue la gota que rebalsó el vaso.

Una tarde, Bailey vio un Vauxhall Corsa azul que bloqueaba la salida. Antes de hacer su "trabajo", le dio tiempo al titular del vehículo a que remediara su error. En primer lugar le dejó un cartel manuscrito sobre el parabrisas para que el dueño moviera el auto.

"Me senté en el balcón, abrí una lata de cerveza y esperé. No pasó nada, no vino nadie. Me fui a cenar y el auto seguía allí cuando volví", explicó Bailey en declaraciones a la prensa, que reproduce el diario Metro . Nada cambió hasta la mañana siguiente.

Bailey tomó un rollo de plástico negro y envolvió el auto azul, desde la parte delantera hasta la trasera, de un costado al otro. Por completo. Tiempo después, la dueña del automóvil apareció en el lugar.

Afortunadamente, la joven se tomó con buen humor lo sucedido y entendió que había cometido un error. "No sabía cómo pedirme disculpas, dijo que le había parecido muy gracioso y prometió que no estacionaría más en ese lugar", compartió Bailey al portal británico.

Sobre su acción, Bailey reconoció que más allá de lograr que el espacio que le corresponde estuviera libre, lo que buscaba era hacer un broma de la situación: "Solo le tomó unos minutos sacar el plástico y el auto quedó más limpio que antes".

Con información de Yahoo Noticias

EB