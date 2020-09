 Hallaron una extraña foca pelirroja: Su colonia no la acepta

Este tipo de coloración en focas resulta muy poco común, solamente 1 de cada 100.000. Por eso, el biólogo de mamíferos marinos, Vladimir Burkanov, se quedó muy sorprendido al encontrarla durante una excursión a la isla. Y es que la joven foca destaca entre sus semejantes por su pelo pelirrojo, sus ojos azules y sus aletas rosas.

"Este cachorro se ve bien alimentado y es muy activo, por lo que su madre claramente le dio mucha leche. Las otras focas no le prestan demasiada atención, y eso es preocupante ya que indica que algo no está del todo bien con él. Pero no le persiguen ni le muerden", comentaba Vladimir Burkanov en el Siberian Times.

Fuente: contextotucuman.

YS