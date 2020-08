 Más de 50 muertos y 2.750 heridos por la explosión en el puerto de Beirut

Un portavoz del Ministerio de Salud que pidió el anonimato conformó telefónicamente la cifra de muertos y de heridos, que han dejado los hospitales de la capital libanesa llenos de lesionados.

Según reportes oficiales la tragedia ocurrió por una gran cantidad de nitrato de amonio en el puerto de Beirut. Asimismo, descartan que la misma haya ocurrido por una fábrica de fuegos artificiales en la zona.

La explosión en uno de los bloques del puerto dejó daños materiales en varios barrios de la ciudad.

Más temprano, la cadena local LBCI, advirtió que hay más de 500 heridos en el hospital Hotel Dieu, situado en el centro de Beirut, y la fuente añadió que el hospital "no puede recibir más personas heridas".

El presidente del Líbano, Michel Aoun, llamó para proveer refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.

El ministro de Sanidad, Hamad Hasan, ha ordenado a todos los hospitales que reciban a los heridos y que el tratamiento sea a cuenta del ministerio.

Imágenes difundidas en las redes sociales muestran la detonación y una gran nube con forma de hongo elevándose en el cielo, provocando una onda expansiva que ha afectado a varios barrios de la ciudad y ha provocado daños materiales.

Columnas de humo blanco y también de color rojizo se elevan sobre el área del puerto, ubicado en la costa mediterránea.

EFE

Footage of the Explosion in #Beirut #Lebanon a few minutes ago. Praying for the safety of everyone. pic.twitter.com/6Q3y6A6DxL — Fady Roumieh (@FadyRoumieh) August 4, 2020

Just received from a colleague in Lebanon. #Beirut pic.twitter.com/k3oAzGWMwv — Charles Lawley (@CharlesLawley) August 4, 2020

En otro orden de cosas, varias explosiones acaban de sacudir #Beirut . Hace 5 años que no pasaba con esta magnitud en un país destrozado por la crisis económica. pic.twitter.com/enp6cxxcCj — Alejo Schapire (@aschapire) August 4, 2020

A Powerful explosion has occured in Beirut. It's not yet clear what caused the blast. #Beirut pic.twitter.com/h7ayT5DKdK — Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) August 4, 2020

