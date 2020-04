 Google hace honor a los trabajadores de expendios de alimentos

Mediante un doodle, el buscador les agradece por su labor diaria de abastecer a la población en medio de la lucha contra el coronavirus. Esta iniciativa forma parte de una serie que la compañía tecnológica inició la semana pasada.

El lunes pasado, el gigante de internet comenzó haciendo un homenaje a través de “una serie Doodle para reconocer y honrar a muchos de los que están en primera línea“. Esta propuesta surge pues el COVID-19 continúa impactando a las comunidades de todo el mundo“. Esta situación ha incitado a muchísima gente, a que se unan para ayudarse mutuamente.

En el twitter de hoy expresan:

“Hoy nos gustaría decir: ‘A todos los trabajadores de los trabajadores de supermercados, gracias”, así lo expresa la compañía. En esta ocasión, Google optó por una animación de su logo, que mantiene en la que la “g” inicial es cliente de la “e”, quien pareciera trabajar en la venta de frutas y verduras.

Informe21/LJ

