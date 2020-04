 Google enaltece con su doodle los servicios de emergencia

"A todos los trabajadores de servicios de emergencia, gracias", dice Google en su doodle del miércoles 8 de abril.

Google lleva unos días honrado con sus doodles a los trabajadores del área de salud.

En esta oportunidad, la compañía ha querido honrar al personal de los servicios de emergencia como polícías, bomberos y agentes de seguridad, que se encuentran en primera línea de la pandemia del COVID-19, mientras millones de personas en todo el mundo están confinadas en sus hogares para evitar la propagación del virus.

Informe21/LJ

Today, we’d like to say:



To all emergency services workers, thank you.



#GoogleDoodle → https://t.co/5eSV1sPsmO pic.twitter.com/YbWJpAkFtW

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 8, 2020